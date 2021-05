Le vie dell'acqua: escursione alla cascata dell'Acquacheta

La cascata dell'Acquacheta è situata in una valle che è il gioiello dell'Appennino tosco-emiliano,nel Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi,in provincia di Forlì al confine con la Toscana. E' una cascata meravigliosa,unica, un vero spettacolo. Domenica 23 maggio, per arrivarci, ci sarà un percorso non troppo lungo, su un sentiero accessibile a tutti che lambisce il fiume sulla sua riva sinistra, fiancheggiando acque limpide, boschi, piccole radure e roccia affiorante. In pratica risaliremo il corso dell'omonimo torrente, chiamato così sembra per il suo corso placido, fino alla confluenza del torrente Lavane e oltre dove si trova l'incantevole Piana dei Romiti. Ritrovo ore 9.30 a San Benedetto in Alpe (FC) in Viale Acquacheta nel parcheggio poco dopo il Centro Visite del Parco Nazionale Foreste Casentinesi.

Lunghezza percorso: 11 Km Dislivello: 250 m Difficoltà: medio/facile L'escursione si svolgerà adottando le vigenti norme di sicurezza anti Covid-19 (mascherina e distanziamento). Le informazioni di dettaglio e i contatti telefonici delle guide verranno date al momento dell’iscrizione, da effettuare via mail. Quota individuale di partecipazione: € 15 a persona (min. 15 partecipanti). Iscrizione obbligatoria all'indirizzo: poetiescarponi@gmail.com

COSA PORTARE: Scarpe da trekking, zaino, abbigliamento adatto all'escursione, eventuale giacca impermeabile o mantella, cappello, eventuali bastoncini da trekking (non obbligatori). Pranzo al sacco, snack salati o dolci, frutta fresca o secca, acqua. La quota comprende: organizzazione e coordinamento attività; assistenza Guida Ambientale Escursionistica. La quota non comprende i costi di trasferimento. Gli organizzatori si riservano di modificare o annullare l’escursione nel caso si presentassero situazioni che richiedono un cambio di programma

