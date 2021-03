Le visite di Forlì Dante ripartono da Caterina Sforza e le altre grandi donne della città

In stretta ottemperanza alle regole anti-Covid, ripartono le camminate alla scoperta della città previste dal programma della settima edizione della manifestazione "ForlìDante. Tòta la Cumégia". Sei visite guidate, ideate in collaborazione con ConfGuide Forlì Cesena, che permetteranno ai partecipanti (contingentati in numero di massimo 25/30) di scoprire angoli nascosti e storie curiose e meno note di Forlì.

La prima camminata si svolge la sera dell'8 marzo ed è dedicata a Caterina Sforza e ad altre Donne che hanno contribuito attivamente all'evoluzione e alla storia della nostra città. Ritrovo alle 20 presso l'ingresso del Palazzo Comunale di Forlì. La prenotazione alle camminate è obbligatoria ed è necessario iscriversi telefonando a: Loretta Giovannetti, segreteria ForlìDante, al 348 9326539. Per partecipare è richiesto un contributo a persona di 7 euro.

Caterina Sforza, leonessa di Forlì, è solo la più famosa di tante dame forlivesi che hanno fatto, nel loro piccolo, la storia di questa città. Alcune sono famosissime, come Giorgina Saffi, altre sono rimaste un po' più nell'ombra, come Giuditta Tavani Arquati, ma tutte donne di indubbio carisma.