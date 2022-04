Legalità e democrazia al Teatro Dragoni di Meldola con “Ricordati di ricordare”

Prezzo non disponibile

Mercoledì 27 aprile, alle ore 21.00, sul palco del Teatro Dragoni di Meldola va in scena lo spettacolo sui temi della legalità e della democrazia “Ricordati di ricordare”, dedicato alle vittime di mafia.

Lo spettacolo, organizzato da Legacoop/Federcoop Romagna e Federazione delle Cooperative della Provincia di Ravenna, in collaborazione con Libera, il Comune di Meldola e diversi altri enti ed istituzioni locali e nazionali, è l'esito di un laboratorio teatrale di educazione alla legalità promosso da Cooperare con Libera Terra, Libera, Teatro Libero Palermo e il Liceo artistico Catalano di Palermo, e racconta le storie di uomini e donne che hanno messo la loro vita in prima linea per salvare la speranza di un futuro possibile, accomunanti da un filo rosso: la lotta alla mafia.