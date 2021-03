Leonardo Pompeo D'Alessandro racconta la "giustizia fascista" con la storia del tribunale speciale

Come secondo appuntamento del corso di formazione "Parliamone con l'autore. L'Italia dal fascismo alla Repubblica", l'Istituto storico di Forlì propone un incontro on-line con Leonardo Pompeo D'Alessandro, autore di Giustizia fascista. Storia del Tribunale speciale (1926-1943) (Bologna, Il Mulino, 2020).

L'appuntamento è per giovedì 11 marzo alle ore 15. Dialogherà con l'autore Vladimiro Flamigni, vicepresidente dell'Istituto. Chi non è già iscritto all'intero percorso "Parliamone con l'autore" e desidera partecipare all'incontro, invii una richiesta via e-mail a: istorecofo@gmail.com. La partecipazione degli insegnanti è valida ai fini della formazione.