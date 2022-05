"Leonora addio" alla Sala San Luigi

Per il penultimo weekend di Maggio la Sala San Luigi sceglie "Leonora Addio" di Paolo Taviani.



1936, Luigi Pirandello muore e, come da sue precise disposizioni, viene cremato. L’urna cineraria resta per dieci anni nel cimitero del Verano a Roma. Nel 1946 finalmente le ceneri del grande drammaturgo vengono portare ad Agrigento, dove sarà sepolto. Il film racconta questo lungo e rocambolesco viaggio. E non solo.



Il film verrà proiettato Venerdì 20 e Sabato 21 alle 21, Domenica 22 alle 18:15 e alle 21.