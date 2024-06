"Let’s Twist Again": le acrobazie di The Black Blues Brothers alla Rocca di Caterina

Proseguono gli appuntamenti della rassegna Teatro Diego Fabbri Estate 2024 all’Arena Rocca di Caterina di Forlì. Giovedì 11 luglio alle ore 21.15 gli straordinari acrobati della formazione The Black Blues Brothers, dopo essersi esibiti e aver raccolto applausi nei più importanti Teatri e Festival del mondo, arrivano a Forlì con lo spettacolo scritto e diretto da Alexander Sunny Let’s Twist Again, uno show acrobatico comico musicale, con una colonna sonora indimenticabile che attinge al periodo d’oro della musica statunitense e propone sequenze acrobatiche inedite e travolgenti.

Nella sala d’aspetto di una stazione ferroviaria, cinque uomini con indosso dei trench alla Humphrey Bogart sono in attesa. Di un treno? Di una persona? Per ingannare il tempo ascoltano twist e rock’n’roll da un juke-box d’epoca e provano a chiamare al telefono la propria ragazza, ma proprio queste due passioni per la musica e per l’amore fanno perdere il treno al gruppo. Come rimediare? Scatenandosi in acrobazie incredibili che sfruttano tutto ciò che li circonda per numeri mozzafiato: tavoli, sedie e… passaggi a livello! Hit memorabili (quali, tra le altre, Twistin’ the nightaway, Blue Moon, Just a gigolo) e brani dei più grandi interpreti americani come Elvis Presley, Aretha Franklin, Chubby Checker, Glenn Miller e Keith Emerson, accompagnano un repertorio dinamico e divertente fatto di piramidi umane, salti mortali, esercizi con la corda e molto altro.

Prevendite presso la biglietteria diurna del Teatro Diego Fabbri (Corso Diaz 38/1) dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 alle ore 18. Dal mese di luglio, la biglietteria osserverà solo l’orario mattutino, dalle ore 10 alle ore 13. Prenotazioni telefoniche (0543 26355) dal martedì al sabato dalle ore 10 alle ore 13. Biglietti online su Vivaticket. Prezzi: 10 euro (posto unico)

Ai biglietti acquistati online sarà applicata una maggiorazione da parte del fornitore del servizio. Nella sera di spettacolo la biglietteria alla Rocca di Caterina aprirà un’ora prima dell’inizio della rappresentazione. In caso di maltempo, lo spettacolo andrà in scena al Teatro Diego Fabbri.

Informazioni: tel. 0543 26355 - teatrodiegofabbri@accademiaperduta.it