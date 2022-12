Lettura animata per i bimbi: protagonista "L'occhio del lupo"

Domenica alle ore 10:30 al Mondadori Bookshop è prevista la lettura animata del libro “L’occhio del lupo”. La storia di un lupo e di un ragazzo che si incontrano in uno zoo a Parigi. Dietro alle sbarre c'è Lupo Azzurro, che ormai da anni non apre più uno dei suoi occhi, dall'altra c'è il ragazzo che, capendo il disagio del lupo che lo può vedere solo attraverso un occhio, chiude uno dei suoi. Proprio guardando l'occhio del lupo si può leggere la sua storia, quella dei suoi fratelli e di sua sorella, la bellissima Paillette dalla pelliccia dorata. Ma anche il ragazzo ha una storia da raccontare, una storia che parla di tre Afriche. Daniel Pennac, scrittore e insegnante francese, nel 2013 è stato insignito della Laurea ad honorem presso l’università di Bologna per il suo impegno nel campo dell’educazione. Ha scritto numerosi saggi, romanzi per adulti e per ragazzi ed è conosciuto soprattutto per il ciclo di Malaussene, una serie di romanzi gialli per adulti ambientata a Parigi. Dopo la lettura si svolgerà un laboratorio per bambini.