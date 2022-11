Letture animate della domenica al Mondadori Bookstore con "Furbo, il signor Volpe!"

Domenica 27 novembre alle ore 10:30 nuovo appuntamento al Mondadori Bookstore per la lettura animata di "Furbo, il signor Volpe!". Il signor Volpe è un buon padre di famiglia: provvede alla moglie e ai suoi figli con grande impegno e costanza. Purtroppo le circostanze lo portano a dover "attingere" cibo dalle fattorie di Olio, Lupino e Pertica, tre uomini molto ricchi e molto cattivi che, furiosi per i furti del signor Volpe, decidono di stanarlo. Il signor Volpe e la sua famiglia sono costretti a rimanere nascosti sotto terra, ma come faranno a sfamarsi? L'astuzia e l'ingegno del signor Volpe avranno il sopravvento sulla malvagità dei fattori?

Roald Dahl, scrittore, sceneggiatore e aviatore britannico, è uno degli autori per ragazzi più conosciuti al mondo. I suoi romanzi presentano linguaggio, trame e personaggi creativi ed originali. Dahl racconta soprattutto storie di bambini oppressi da povertà o da figure adulte incapaci o malvagie; l'autore viene in aiuto ai piccoli protagonisti utilizzando mezzi fantastici o personaggi positivi. Alcuni dei suoi romanzi più famosi, da cui sono stati tratti anche i film, sono: "La fabbrica di cioccolato", "Le streghe", "Il GGG", "Matilde", "Furbo, il signor Volpe" e "James e la pesca gigante".

Evento gratuito