Letture e giochi in Biblioteca a Forlimpopoli con la scrittrice Elisa Mazzoli nel nuovo incontro della rassegna “Tacabanda!”

Sabato 9 dicembre, alle ore 17, nella Biblioteca Comunale Pellegrino Artusi di Forlimpopoli si terrà il nuovo appuntamento con Tacabanda! (edizione 2023 della rassegna "Con le orecchie e con le mani”).In programma letture e giochi con Elisa Mazzoli, amatissima autrice di libri per bambini e ragazzi. Non solo, con le sue opere, Mazzoli è entrata nello scaffale internazionale disabilità IBBY, organizzazione no profit riconosciuta dall’UNICEF e dall’UNESCO che promuove la letteratura per l’infanzia nel mondo.

Invitati i bambini dai due anni in su. Prenotazione obbligatoria entro sabato mattina telefonando al numero 0543 749271.