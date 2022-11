Letture per i più pccoli al Mega: la storia di "Emerald Green e i furti misteriosi"

Domenica 13 novembre alle ore 10,30 al Mondadori Bookstore, piano -1 Mega Forlì, Michela Loli, all'interno della rassegna gratuita "Ma che belle storie!", leggerà "Emerald Green e i furti misteriosi" di Elgram Nered.

Emerald è una gatta coraggiosa che ha lasciato la sua confortevole stella e ha attraversato l’intero universo per realizzare i suoi sogni: leggere, aiutare gli umani e vivere con una bambina speciale. La vita sulla Terra è difficile e la mette continuamente alla prova, ma lei ha un cuore grande, una forza d’animo fuori dal comune, tanti poteri e tanti amici…Nel primo episodio della saga Emerald, appena giunta sulla Terra dopo un lungo viaggio intergalattico, indaga insieme ai suoi nuovi amici su una serie di strani furti che stanno avvenendo nel suo quartiere. Si tratta di un caso complicato, ma Emerald e i suoi amici non si danno per vinti... Dopo aver ascoltato alcuni brani del libro e aver riflettuto sull'importanza di desiderare e di credere fermamente nei propri sogni i bambini saranno invitati a scrivere un desiderio e a metterlo nella magica "Scatola dei Desideri".

Ingresso gratuito