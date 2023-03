Letture per i più piccoli con il progetto Nati per Leggere: nuovo appuntamento in Biblioteca Artusi

Nuovo appuntamento venerdì 10 marzo con le letture del Progetto Nati per Leggere, il programma nazionale di promozione della lettura rivolto alle famiglie con bambini in età prescolare e scolare. Promosso dall’Associazione Culturale Pediatri, dall’Associazione Italiana Biblioteche e dal CSB Centro per la Salute del Bambino Onlus, l’iniziativa prevede a Forlimpopoli alcune giornate di letture presso la Biblioteca Artusi in via Andrea Costa.

Il progetto è affidato ad una rete di volontari adeguatamente formati che utilizzano la modalità di lettura di relazione finalizzata a stimolare le capacità relazionali, emotive e cognitive dei bambini.

Venerdì l’appuntamento è per le ore 16,30. Altre occasioni per chi volesse partecipare sono i prossimi venerdì di marzo: 17, 24, 31 sempre nel pomeriggio alle 16.30.