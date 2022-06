Letture, performance artistiche e poetiche e recital teatrali su "Maddalena e le altre. Parole e pensieri di donne indimenticabili"

"Maddalena e le altre. Parole e pensieri di donne indimenticabili" è il titolo dell'incontro che si terrà giovedì 9 giugno, alle 18, nella sala Aurora di Forlì. Letture, performance artistiche e poetiche, recital teatrali su Caterina Sforza, Maddalena de’ Pazzi, Giorgina Saffi, Iris Versari, Ursula Hirshmann, Maria Agamben Federici, le Amazzoni del Benin promosse dal circolo Lamberto Valli delle Acli in collaborazione con tutta la rete che partecipa agli eventi artistici.

Intervengono Chiara Macherozzi, Margherita Ferraris, Luigi Ascanio, Silvia Dall’Ara, Charlotte Gangbo per le letture e recitazioni, Anna Cantagalli al pianoforte e Marina Maroncelli, soprano. Introduce e conduce Pietro Caruso. I brani e le performance colgono di donne protagoniste attraverso secoli di storia una eloquente testimonianza di come il pensiero femminile abbia attraversato la cultura, la politica, l’arte e la religione sapendo cogliere tratti fondamentali della esperienza umana arricchendo a dismisura il patrimonio morale e sociale collettivo. Alcune pagine della vita delle donne raccontante in questo evento sono pochissimo conosciute, se non quasi inedite. Associarle al mistero della Maddalena costituisce il rafforzamento della inesauribile presenza agli eventi del tempo e della storia fuori dai luoghi comuni che negano il diritto al cammino di uguaglianza e valorizzazione dei diritti. L’arco storico preso in considerazione che va dal Rinascimento di Caterina Sforza alla ricostruzione economica e politica dell’Italia repubblicana con Maria Agamben Federici si arricchisce anche del contributo delle donne nelle lotte anticoloniali del Benin rappresentate in una cornice culturale internazionale. Un repertorio musicale che va dall’età barocca alla musica d’intrattenimento contemporanea punta a rendere godibile per tutti i palati l’evento multimediale.

Ingresso libero ad esaurimento dei posti in presenza.