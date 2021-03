Gestione dei conflitti, un corso online per migliorare la propria consapevolezza

Il fil rouge che lega gli incontri ha come centro tematico il linguaggio corporeo, la mimica facciale e i modelli della comunicazione silente

Proseguono le azioni del progetto "Senti chi parla... il corpo protagonista del dialogo", organizzato dal Comitato Uisp di Forlì-Cesena, Centro Trateà dell'Università di Bologna-Campus di Forlì, Soroptimist International Club di Forlì, UDI sede di Forlì e Regione Emilia Romagna. Si tratta di un percorso formativo rivolto alle donne, italiane e straniere, per sperimentare l'inclusione sociale attiva e sviluppare/migliorare la propria consapevolezza nella gestione dei conflitti.

Il fil rouge che lega gli incontri ha come centro tematico il linguaggio corporeo, la mimica facciale e i modelli della comunicazione silente. I formatori sono esperti del settore e, grazie alla loro esperienza, le partecipanti e i partecipanti potranno imparare a riconoscere i segnali del "ciclo del conflitto" (preallarme, prevenzione e risoluzione dei conflitti, gestione delle crisi e ricostruzione post conflittuale), ad affrontarlo in modo diretto, veloce e assertivo, a individuare i comportamenti scorretti. Inoltre, il percorso vuole fornire elementi culturali utili a riconoscere e contrastare le dinamiche di violenza di genere, a volte aperte ed evidenti, a volte sottili e nascoste. Gli incontri si terranno sulla piattaforma Zoom dal 10 marzo al 5 maggio 2021, dalle 18.00 alle 19.00. La partecipazione è gratuita.

Calendario

10-17-24 marzo: Elementi base di negoziazione: strumenti comunicativi per la gestione dei conflitti (dott. Christian Serra, negoziatore).

31 marzo, 7-14 aprile: Comunicazione non verbale: quando il volto e il corpo parlano (dott.ssa Manuela Marchetti, criminologa, vittimologa, sociologa, specialista del comportamento non verbale).

21-28 aprile, 5 maggio: Consapevolezza del corpo: conoscere il corpo, limiti e potenzialità (M° Franco Biavati, insegnante di Arti Marziali)

Per ricevere i link di accesso basta inviare una email a yvonnegrimaldi@libero.it, indicando nome e cognome e indirizzo di posta elettronica a cui inviare il link di accesso.