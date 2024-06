Libri a difesa della cultura e della memoria: a Santa Sofia nasce la rassegna "Argini"

Si chiama Argini, come le barriere che contengono i fiumi dal rischio di straripamento: Sophia in Libris e Archimedia hanno deciso di creare una piccola rassegna letteraria chiamata proprio così, a Santa Sofia. Tra luglio e agosto, sono previsti tre incontri con l’autore, in piazzetta Corzani, a ingresso gratuito.

Si comincia il 4 luglio alle ore 18.30 con Francesco Zani e Gianni Gozzoli, tra gli autori della raccolta “Riemersi” (Solferino) un volume curato da Matteo Cavezzali il cui ricavato è destinato alle biblioteche romagnole maggiormente colpite dall’alluvione. I due autori dialogano con Cecilia Locatelli.

Il 15 luglio alle 21 sarà la volta di Nicoletta Verna e il suo secondo romanzo “I giorni di vetro” (Einaudi), un vero e proprio tuffo nella storia d’Italia, dall’omicidio Matteotti alla Liberazione, ambientato in Romagna e raccontato attraverso il punto di vista di due personaggi femminili memorabili. Dialoga con l’autrice Corrado Ravaioli. Chiude il primo ciclo di incontri, il 20 agosto, Francesco Selvi e il suo “Enrico e Giuliano” (Baldini & Castoldi). È la storia di una coppia di amici apparentemente inadeguati alla vita, che aspettano l’occasione giusta per svoltare. Una chance si presenterà loro ma in una forma imprevista. L’autore dialoga con Corrado Ravaioli. Argini è realizzato da Sophia in Libris e Archimedia, con il patrocinio del Comune di Santa Sofia e il sostegno di Romagna Acque.

Biografie degli autori

Francesco Zani, dopo la laurea in Filosofia, ha studiato Editoria presso l’università La Sapienza di Roma. Ha lavorato e scritto per la televisione e adesso si occupa di comunicazione. Con Fazi editore ha pubblicato il suo primo romanzo Parlami nel 2023.

Gianni Gozzoli è autore di podcast e sound designer. Tra gli altri format, nel 2019 ha lavorato a A morte il tiranno di Matteo Cavezzali per Storielibere.fm. Nel 2020 ha scritto e realizzato il podcast Lidia Motta – la signora della radio per Radio Rai. Sempre nel 2021 ha realizzato insieme a Matteo Cavezzali il primo podcast originale per il lancio della nuova piattaforma nazionale Rai Play Sound: Bruno Neri: Calciatore e Partigiano.

Nicoletta Verna ha pubblicato per Einaudi Il valore affettivo (2021 e 2024), che ha avuto la menzione speciale al Premio Calvino e ha vinto il Premio Severino Cesari e il Premio Massarosa, e I giorni di Vetro (2024).

Francesco Selvi è regista di diversi cortometraggi, fra cui Waterloo (scelto dal Centro Nazionale del Corto come uno dei migliori film italiani 2018/19), L’estasi di Oleg e Lontano Ovest, con cui partecipa a diverse manifestazioni in Italia e all’estero, fra cui il Torino Film Festival e il Festival del Cinema di Seul. Ha pubblicato La minestrina (2017), Bertrando e Bernardo (2021), Ultima fermata Italia (2019, con Paolo Virgolini e Mirco Cucchi).