Un libro nel ricordo di Carlo Flamigni: l'omaggio ad 89 anni dalla nascita

Ricordando il ginecologo Carlo Flamigni ad 89 anni dalla nascita, venerdi 4 febbraio 2022, alle 17,00, alla sala ex Mazzini, si terrà la presentazione del libro: "Una vita coerente". Interverranno Marina Mengarelli, membro della Consulta di Bioetica onlus e dell'Associazione Luca Coscioni e Maurizio Mori, presidente della Consulta, curatori del volume.

"Dalla fine degli anni Sessanta al 2020, anno della scomparsa, Carlo Flamigni, con passione, coerenza e lungimiranza è stato un protagonista della vita sociale italiana che ha coniugato progresso scientifico, allargamento delle libertà e affermazione dei diritti. Medico delle donne, bioeticista, uomo impegnato nel sociale e in politica, e infine scrittore, con ogni singolo passo Flamigni si è mosso in quella direzione. Un percorso straordinario fatto di azioni e studi per allargare le conoscenze e testimoniare che sui diritti bisogna sempre vigilare", ricordano dall'Associazione Nuova Civiltà delle Macchine.

Al termine dell'incontro verrà distribuito ai presenti il libro dedicato al Prof. Carlo Flamigni. Per accedere è necessario il super green pass e la mascherina ffp2. Oltre che in presenza diretta, sarà possibile seguire l’incontro in diretta streaming collegandosi attraverso il canale youtube della Associazione Nuova Civiltà delle Macchine.

Per informazioni:

info@nuovaciviltadellemacchine.it

telefono 335 6372677