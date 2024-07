“Fino a qui, Chiara Ferragni”: dal ‘Pandoro Gate’ alla rottura con Fedez, il libro arriva a Forlì

In Italia non c’è personaggio pubblico di cui, negli ultimi mesi, si sia parlato di più. Amata, odiata, portata come esempio per le giovani generazioni, considerata un’icona femminista o criticata aspramente per le sue scelte personali e imprenditoriali. Chiara Ferragni è raccontata come la fenice, capace di rinascere dalle sue ceneri nelle pagine del libro di Margherita Barbieri, “Fino a qui, Chiara Ferragni” che sarà presentato al Jump Cafè mercoledì 3 luglio alle ore 20.00. Barbieri sarà intervistata dalla giornalista Sabrina Sgalaberna

"Finita al centro del ‘Pandoro Gate’, reduce da una dolorosa e chiacchieratissima rottura con Fedez, Chiara Ferragni adesso si reinventa, debuttando come attrice in una serie di una nota casa automobilistica. E anche sul fronte imprenditoriale - nonostante i contraccolpi legati alle indagini della Procura di Milano e ai tanti articoli e pubblicazioni uscite sulla vicenda – riparte più forte di prima e consolidare il suo impero da 40 milioni di euro con più di 29 milioni di follower. Una impresa decisamente non da poco, che Chiara ha saputo realizzare da sola, senza un uomo accanto, con una determinazione e una tenacia che fanno di lei un esempio per tante altre ragazze. Chiara attraversa la vita a testa alta e la sua figura, grazie ai tanti scatti che documentano la sua vita e quella dei suoi familiari, emerge in maniera positiva rispetto ai tanti personaggi che popolano Instagram e gli altri social", questo il punto di vista dell'autrice.



"Niente pare fermarla, nemmeno il bacio a sorpresa sul palco di Sanremo tra Fedez e il rapper Rosa Chemical. Un episodio che ha imbarazzato profondamente Chiara, come ammetterà lei stessa tempo dopo, mandando in frantumi l’immagine di coppia perfetta dei Ferragnez. E soprattutto ha scatenato gli haters, che si sono scagliati contro di lei e il marito. E proprio da qui parte la crisi, destinata a diventare una frattura definitiva nelle settimane e nei mesi successivi. Ad allargare la spaccatura tra Chiara e Fedez è stato anche “l’imprevisto” costituito dalla multa dell’Antitrust, poi sfociata in un’inchiesta della Procura di Milano, per la vicenda del Pandoro Pink Christmas commercializzato dalla Balocco. In beve questa diventa “la notizia” per tutti i media italiani e buona parte della stampa internazionale, tanto che il 17 dicembre anche la premier Giorgia Meloni ne parla pubblicamente. Chiara, in un video pubblicato su Instagram, si scusa e assicura che devolverà “un milione di euro al Regina Margherita per sostenere le cure dei bambini” a cui era destinato l’incasso della campagna con Balocco".

L’imprenditrice digitale ammette di aver “commesso un errore di comunicazione. Un errore di cui farò tesoro in futuro , separando completamente qualsiasi attività di beneficienza, che ho sempre fatto e continuerò a fare, da attività commerciali. Perché anche se il fine ultimo è buono, se non c’è stato un controllo sufficiente sulla comunicazione, può ingenerare equivoci”. Un gesto forte, che sconvolge ulteriormente la quotidianità dei Ferragnez. Il 18 febbraio, poi, arriva la rottura definitiva e Fedez lascia l’appartamento della coppia a City Life. “Chiara ha sbagliato - ammette l’autrice - ma è una guerriera che ha insegnato a tante persone a perseguire i propri obiettivi, nonostante i giudizi e le critiche. È una figura rivoluzionaria e, allo stesso tempo, elegante, equilibrata e garbata”. E soprattutto “grazie a Chiara molte di noi hanno capito che essere donne non è un limite, che non si deve rinunciare alla propria femminilità, ma neanche alla carriera” e che “essere donne è motivo d’orgoglio e non deve mai farci sentire meno di un uomo”. Insomma, Chiara ha lasciato un segno importante, e ora? Intanto questo è il suo percorso…fino a qui".

Margherita Barbieri è una giornalista, nata a Ravenna nel 1989 e cresciuta a Forlì. Dopo una prima esperienza nella carta stampata, si occupa di web tv fondando ‘Romagna Web Tv’ e poi di comunicazione politica. Dopo essere stata consulente di numerose campagne elettorali, pubblica nel 2019 La Bestia di Salvini. Da due anni conduce una trasmissione di successo per una emittente regionale, in onda anche su canale nazionale, intitolata ‘Che bello è, Vivere in Emilia-Romagna’.