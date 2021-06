Il Diagonal rende omaggio a Battiato con il libro di Fabio Zuffanti

L’autore Fabio Zuffanti, è ospite del secondo incontro di 'Indice', rassegna allestita al Diagonal Loft Club di Forlì in collaborazione con l’agenzia Archimedia. Zuffanti, uno dei maggiori esperti della produzione di Battiato, in dialogo con Corrado Ravaioli racconterà la genesi del disco, i fattori che favorirono l’ascesa de 'La voce del padrone', un album così fuori dai canoni del periodo, la sua capacità di trascendere le mode ed entrare nella storia della musica mettendo in luce definitivamente il genio di Battiato.

L’appuntamento è per domani martedì 29 giugno alle 19.30, l’ingresso è libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Bandiera bianca, Cuccurucucù, Centro di gravità permanente. Brani impressi nell’immaginario collettivo, come tutti quelli contenuti all’interno di un disco simbolo della musica italiana: La voce del padrone di Franco Battiato. E? il suo lavoro più? pop e al tempo stesso più? difficile. Contiene una volontà di comunicazione, di stupire con l’arrangiamento sin dal primo ascolto, e soprattutto c’e? il proposito, quasi folle, di arrivare a un pubblico ampio pur nella complessità estrema di riferimenti, giochi di parole, ermetismo. Una scommessa vinta nell’estate del 1982 quando La voce del padrone diventa il disco amano da tutti, il più? popolare, il più? venduto (oltre un milione di copie). E oggi e? ancora venerato, perché e? semplicemente impossibile ignorarne la presenza. Un’opera che merita l’analisi attenta e fresca realizzata da Fabio Zuffanti, scrittore e musicista, che entra nelle viscere di un album leggendario e ne svela tutti i retroscena: dalla copertina ai testi, dalle melodie agli antefatti compositivi, dal contesto sociale al successo clamoroso. Tutto questo è racchiuso nel suo ultimo libro Segnali di vita - La biografia de “La voce del padrone” di Franco Battiato (Baldini & Castoldi).





