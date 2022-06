“Franco Rusticali, il Sindaco con la città nel cuore”: Mauro Bacciocchi racconta l'ex primo cittadino in un libro

Lunedì 4 luglio alle ore 20,45, presso l’anfiteatro all’interno del Parco Bertozzi (quartiere Cava – via Sillaro) è in programma la presentazione del libro “Franco Rusticali, il Sindaco con la città nel cuore”. Il volume, pubblicato da Grafikamente Editore, è stato curato da Mauro Bacciocchi, per tanti anni al suo fianco in Giunta a Forlì, in qualità di assessore. L’evento è organizzato dall’associazione Cava Forever, in collaborazione con l’editore Grafikamente e con il patrocinio del Comune di Forlì, assessorato all’Università, Cultura, Innovazione tecnologica, Progetti Europei e Internazionalizzazione.

Bacciocchi ha raccolto tantissime testimonianze di persone che hanno percorso tratti di strada insieme a Rusticali, nell’ambito delle relazioni famigliari, della politica, delle istituzioni territoriali e della sanità, che fu per Rusticali, ancor prima che una professione, una vocazione vera e propria, che lo ha visto cardiologo eccellente e primario presso l’Ospedale di Forlì dal 1981 al 2005. Ne emerge un ritratto di una persona di grande spessore e umanità, di un uomo in grado di essere autorevole, ma non autoritario, sia nell’ambito della professione medica che in quello politico, con una grande capacità di valorizzare i propri collaboratori, di creare coesione e spirito di squadra, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi prefissati. A Franco Rusticali e alle sue due Giunte (che hanno guidato Forlì dal 1995 al 2004) vanno certamente riconosciuti i meriti dell’avvio degli ultimi grandi progetti di sviluppo della città, dal trasferimento dell’Ospedale alla creazione dei Musei San Domenico, dalla realizzazione del Teatro Diego Fabbri al completamento del sistema tangenziale della città, fino al progetto del Campus Universitario.

In campo sanitario, dalle testimonianze contenute nel volume, spicca la forte inclinazione di Rusticali per la ricerca e l’innovazione in ambito cardiologico, frutto del suo insaziabile desiderio di apprendere e di confrontarsi con i maggiori esperti mondiali del settore. Una tensione che per il sindaco-cardiologo era finalizzata ad offrire risposte sempre più efficaci ai propri pazienti, con i quali mai faceva “pesare” il proprio ruolo di primario, anzi sapeva atteggiarsi con grande umanità e solidarietà.

Nel corso dell’evento, oltre allo stesso Bacciocchi, interverranno Gigi Mattarelli, editore del libro, Giuseppe Bertolino, presidente dell’associazione Cava Forever, Danilo Casadei, ex assessore all’urbanistica nella giunte Rusticali, Ennio Gelosi, ex capo ufficio stampa del Comune di Forlì e Sauro Sedioli, ex sindaco di Forlì.