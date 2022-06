La canapa in cucina: la chef Angelica Foschi e la nutrizionista Marika Lombardi presentano il libro di ricette

Venerdì 1 luglio al Diagonal Loft Club di Forlì alle 19, CbWeed presenta il libro "The hemp kitchen - Canapa in cucina: ricette, proprietà e curiosità". Alla presentazione verrà offerto un buffet ispirato alle ricette del libro, accompagnato dalla birra alla canapa targata CbWeed. A raccontare la storia della canapa in cucina e le sue proprietà ci saranno Angelica Foschi, ideatrice delle ricette, e la nutrizionista Marika Lombardi.



CbWeed è un’azienda leader nel settore della Cannabis Light, che si occupa di produrre e commercializzare derivati della canapa attraverso negozi di proprietà e in franchising. Il primo negozio CbWeed apre le sue porte nel centro storico di Forlì nel 2017, dall’ambiziosa e coraggiosa idea di nove giovani imprenditori locali, con esperienze e professionalità diverse, ma con una passione in comune. Si tratta infatti di una delle prime aziende di questo genere aperte in Italia, dopo l'entrata in vigore nel gennaio 2017 della legge che legalizza la coltivazione e la vendita della Cannabis Light. Partendo dalle infiorescenze, coltivate nelle dolci colline romagnole, CbWeed ha allargato gli orizzonti, creando una linea di prodotti alimentari alla canapa che comprende snack, dolciumi, creme, salse, pasta, piadina, olio, semi e persino la birra.

Il libro prodotto da CbWeed, è una raccolta di ricette della chef Angelica Foschi in cui la canapa è la star. Le fotografie sono invece opera della food photographer Francesca Tassani. Questo volume nasce da un’esigenza, quella di “dare una possibilità alla canapa” e di diffondere la cultura di questa pianta, raccontandone le incredibili caratteristiche e combattendo la disinformazione che, purtroppo, spesso ricopre questo argomento. La canapa ha delle proprietà nutrizionali, benefiche e rilassanti, ma ha anche grandi potenzialità in ambito industriale. Ed è questo che è all’origine del libro e dell’incontro: fare avvicinare anche i più scettici all’universo della cannabis.