“Like a rolling stone: Bob Dylan tra musica e parole”: appuntamento al circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro

Venerdì 26 aprile al circolo culturale La Rimbomba di Bertinoro (ore 21,30), un omaggio al grande songwriter americano con lo spettacolo “Like a rolling stone: Bob Dylan tra musica e parole”. Un viaggio ipnotico ed affascinante nel mondo del musicista americano, uno spettacolo, un concerto, un recital che in due ore lascia senza risposte, naturalmente, ma con un grande punto interrogativo, proprio come lo stesso Bob Dylan ha sempre fatto in questi anni.

Ci saranno le chitarre, le armoniche, le voci, una sezione ritmica, brani come “All along the watchtower”, “Blowin’ in the wind”, “Don’t think twice it’s all right”, alcuni apparentemente minori come “Blind Willie McTell” o “Everything is broken”, le storie e gli aneddoti. La band è composta da alcuni componenti di Miami & the Groovers come Lorenzo Semprini (chitarra, voce, armonica), Beppe Ardito (chitarre e voce) e dalla ritmica folk blues formata da Paolo Angelini (batteria) e di Francesco Pesaresi (basso).

Per informazioni: 333 1296915