Lirica protagonista al tradizionale “Concerto di Natale” ai Romiti

Lunedì 26 dicembre, alle ore 16.30, torna al Palazzetto dello Sport dei Romiti, in via Sapinia, il tradizionale “Concerto di Natale” organizzato grazie alla collaborazione tra Comitato di Quartiere, parrocchia Santa Maria del Voto e Oratorio San Filippo Neri. Un appuntamento di grande richiamo che, all’insegna della solidarietà e del più genuino impegno civico, propone uno straordinario pomeriggio musicale.

Protagonista sarà sempre la lirica con i soprani Raffaella Battistini e Elena Salvatori, i tenori Alessandro Goldoni e Vidak Koprivica, l’Orchestra “Città di Ferrara” diretta dal maestro Leonardo Quadrini e il pianista Pier Luigi Di Tella. Ricchissimo il repertorio che spazierà da Mozart a Morricone, da Rossini a Lucio Dalla, senza dimenticare Puccini, Mascagni, Strauss e le immancabili arie natalizie. Nelle vesti di presentatore scenderà sul parquet Tonino Bernardelli.

“Per noi dei Romiti – afferma il Coordinatore del Comitato di Quartiere Stefano Valmori – questo momento rappresenta molto di più di un evento dedicato al bel canto, alla musica e alla solidarietà, perché con il passare degli anni e grazie allo spirito giusto di chi ci delizia con la sua arte, alla passione degli organizzatori e alla condivisione col territorio e la città, il “Concerto di Natale” è diventato qualcosa di simbolico. Rappresenta l’identità che vorremmo esprimere: uniti, solidali, impegnati per valori importanti come l’amicizia e la pace”. Alla conferenza stampa di presentazione hanno partecipato anche il Sindaco di Forlì Gian Luca Zattini, affiancato dal Vice Daniele Mezzacapo e dall’Assessore alle politiche educative Paola Casara, il Dottor Giovanni Mosconi Direttore dell'Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi dell'Ospedale Morgagni-Pierantoni e la Presidente di CavaRei Maurizia Squarzi. L’ingresso sarà come sempre a offerta libera, fino a esaurimento posti. “Anche quest’anno - spiega Nadia Fornasari a nome degli organizzatori – una delle finalità è rivolta all’attenzione a favore di chi è maggiormente in difficoltà. In particolare devolveremo contributi al reparto dialisi della struttura ospedaliera “Morgagni Pierantoni” di Forlì, a Cavarei e al sostegno di alcune situazione di necessità presenti nella comunità locale”.