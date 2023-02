"Living" alla Sala San Luigi dal 4 al 12 febbraio

Intero € 6,00, Ridotto € 5,50 (under 12 e over 65), Ridotto UNIVERSITARI € 4,50

Prezzo Intero € 6,00, Ridotto € 5,50 (under 12 e over 65), Ridotto UNIVERSITARI € 4,50

Orario non disponibile

Quando Dal 04/02/2023 al 12/02/2023 Orario non disponibile

Alla Sala San Luigi arriva la proiezione di "LIVING", il nuovo film di Oliver Hermanus ambientato nella Londra del 1953.



Williams lavora in un municipio ed è il responsabile dell’ufficio da cui dipendono le concessioni d’uso dei luoghi pubblici. Taciturno e metodico l’uomo ha una spiccata tendenza a procrastinare le pratiche che ritiene più complesse. La scoperta di avere un male incurabile che gli lascia pochi mesi di vita lo porterà a rivedere molte cose.



IN PROGRAMMAZIONE:

sabato 4 febbraio ore 21.00

domenica 5 febbraioore 18.15

martedì 7 febbraio ore 21.00 ORIGINAL VERSION WITH ITALIAN SUBTITLES



domenica 12 febbraio ore 21.00