"Lo spazio e il dettaglio": un laboratorio per bambini per il finissage della mostra "Abbecedario fotografico"

Venerdì 6 gennaio, a partire dalle 17, le sale a piano terra del palazzo del Monte di Pietà ospiteranno un laboratorio dal titolo "Lo spazio e il dettaglio", a cura di Elena Dolcini, in associazione alla mostra "Abbecedario Fotografico". In un'ora e trenta i partecipanti realizzeranno un grande disegno collettivo: come prima cosa, per la prima mezz'ora, si analizzerà lo spazio di Arte al Monte all'interno del quale è stata allestita la mostra, ne verrà descritta la struttura nelle sue caratteristiche salienti; successivamente si passerà ai dettagli, alle immagini in mostra così come ad altri particolari su cui si poserà lo sguardo dei partecipanti.

L'obiettivo del laboratorio, pensato per bambini dai 5 agli 11 anni, è prendere consapevolezza dello spazio che si abita, anche temporaneamente, e interpretarlo attraverso il gesto del disegno. Condividere lo spazio di un unico grande foglio permetterà di riflettere intorno a un'esperienza artistica collettiva e all'articolazione dello spazio; infine, si proverà a confrontare l'elemento grafico e quello fotografico, puntando sulle differenze dei due media a livello operativo e percettivo. Il tutto attraverso il fare e l'interazione tra i partecipanti.

Il laboratorio è pensato per un numero massimo di 10 bambini ed è gratuito, ma è necessaria la prenotazione all'indirizzo: elenadolcini@gmail.com