Lo spettacolo di Altrove arriva a Biserno

Altrove ritorna nella vallata del Bidente con uno dei suoi spettacoli. Sabato 8 giugno alle ore 17.30 questa insolita compagina teatrale animerà la piccola frazione di Biserno nel Comune di Santa Sofia. Il progetto Altrove, ideato e curato da Enrico Gentili dell’associazione cesenate Theatro, in questi ultimi 7 anni ha portato oltre 40 dei suoi eventi in luoghi insoliti e suggestivi dell’entroterra romagnolo. Come sempre lo spettacolo sarà gratuito, soprattutto per la merenda seguente è vivamente consigliata la prenotazione sui canali social di Altrove Teatro dal Vero.



La frazione di Biserno, dove risiedono 25 abitanti, si trova a 560 metri di quota lungo la vallata del Bidente di Ridracoli, il suo nome potrebbe derivare dalle due chiese che caratterizzavano la località, quindi da “bis eremum", oppure dal latino medievale “vicemus” cioè campi a maggese. Il suo nome è legato ad un evento tragico del 1944, la Battaglia di Biserno appunto, in cui il 12 aprile 1944 tedeschi e partigiani si fronteggiarono in una dura battaglia. 11 giovani partigiani si sacrificarono anche per permettere ai loro compagni di fuggire e raggiungere le altre postazioni partigiane. Una fuga che permise alla Brigata di sganciarsi e di riorganizzarsi, continuando a combattere fino alla Liberazione. Il docufilm “Le ciliegie sono mature” del 1989 narra proprio quei giorni e fu girato anche tra le case di Biserno.



Tante piccole e grandi storie popolari sono state raccolte per lo spettacolo, alcune verranno pubblicate sulle pagine social di Altrove, altre faranno da cornice alle vicende improvvisate messe in scena questo sabato. La mattina è prevista una facile camminata organizzata dalla Guida Emiliano Conficoni di Ligaben, con partenza dalla piazza di Biserno, con una lunghezza di 8km e un dislivello complessivo di 350 metri, pranzo al sacco e ritorno in tempo per lo spettacolo, su prenotazione chiamando il 349 569 3757.



Dopo lo spettacolo ci sarà una piccola asta con i libri di Parole dal Fango, salvati durante l’alluvione dello scorso anno, il cui ricavato sarà destinato all’acquisto di nuovi libri da donare a Sophia in Libris per le casine di bookcrossing. I ristoranti la Vera Romagna di Biserno e il Palazzo di Ridracoli insieme agli abitanti organizzeranno una merenda dopo lo spettacolo ad offerta libera, il cui ricavato sarà destinato alle attività future della frazione.



Altrove è un progetto sostenuto dalla Regione Emilia Romagna, dal consorzio Romagna Iniziative con il patrocinio di ANCI Emilia Romagna e in questa occasione del Comune di Santa Sofia.