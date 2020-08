Lo spettacolo di Paolo Cevoli fa sold out

Venerdì 28 agosto, a Santa Sofia, torna il divertimento con Paolo Cevoli che porta in scena tutta la sua spontanea comicità, tra gag dedicate alla Romagna e ai romagnoli, da cui il comico trae ispirazione.

"Non lo so perché una battuta fa ridere e un'altra no. Non lo so perché la barzelletta raccontata da uno fa ridere e da un altro no. Per me rimane un mistero. Se ci fossero delle regole sarebbero capaci tutti – dice Cevoli. Ci sono molti modi di ridere. Si può ridere con la testa, con la pancia, col cuore. Per me la comicità nasce dalla realtà. Da uno sguardo positivo sulla realtà. Checché se ne dica, la realtà è positiva. Innanzitutto perché c'è. Anche io ci sono. E questo non è poco. Lo stupore, la gioia e la gratitudine dell'essere".

Con queste premesse, Cevoli assicura una serata ricca di risate e divertimento al Parco della Resistenza di Santa Sofia. “Con Cevoli ci avviamo a chiudere la stagione degli eventi estivi – dichiara l'assessora alla cultura Isabel Guidi. Per due mesi il Parco della Resistenza è stato luogo di ritrovo, di cultura, di divertimento. Qui abbiamo visto film, raccontato storie, ascoltato musica; la nostra “arena estiva” ha accolto tutte le generazioni e, come sempre, dobbiamo ringraziare le numerose associazioni di volontariato che si impegnano nell'organizzazione di eventi e manifestazioni. Per venerdì abbiamo già registrato il tutto esaurito e, in generale, la risposta del pubblico agli eventi estivi è sempre stata buona. L'emergenza sanitaria appena trascorsa non ha cancellato la voglia di stare insieme e divertirsi, ovviamente in maniera consapevole e nel rispetto delle norme”.