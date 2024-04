Lo spettacolo fanta-demografico "Sbum! Yes We Cake" al Teatro Testori

Giovedì 11 aprile alle 20:30 in scena al Testori la produzione de La Piccionaia dedicata alle nuove generazioni: Sbum! Yes We Cake. Marta e Diego Dalla Via firmano come autori e interpreti uno spettacolo fanta-demografico, capace di parlare alle nuove generazioni - e al pubblico adulto - delle criticità del nostro presente e di possibili scenari futuri, con ironia e intelligenza.

Lo spettacolo ha vinto il Premio Eolo 2023, assegnato con la seguente motivazione “attraverso una scrittura vivida, ironica ed intelligente, apparentemente di stampo surreale, lo spettacolo mette in relazione con rara efficacia la precaria situazione ambientale del nostro pianeta con il generale deficit di Democrazia e di Informazione, che piano piano si sta diffondendo in tutto il mondo.”

Sbum presenta una storia dove dati di realtà e fantasie sul futuro si incrociano per una riflessione sull’egoismo che permetta ai cittadini di domani di immaginare alternative al presente. Il racconto semplifica ed esemplifica alcune delle questioni chiave dell’attuale condizione umana: l’ineguale distribuzione delle risorse, il fragile equilibrio tra uomo e natura, la complessa sostenibilità dei sistemi di welfare. “Se c’è una torta ognuno deve avere la sua fetta. Se siamo troppi e la torta non basta? Basta fare una torta più grande. Ma come fare una torta più grande, se la torta è già grande come tutta la terra? Potremmo fare fette sottili. Ma come fare fette più piccole se son già fette sottili come sottilette? Ci vorrebbe almeno qualcuno che sapesse tagliare una torta così!” Il presidente di uno stato immaginario, sempre più disoccupato, inquinato e affollato, si pone domande su come distribuire una torta destinata a tutti in occasione del Centenario dello Stato: “nella sua mente si affollano voci, richieste e consigli. Non è semplice trovare soluzioni. Sempre che esistano semplici soluzioni.” Come fare dunque a festeggiare tutti insieme?: “servono esperti di Stato. Esperti di torte con esperienza di futuro. Se non esistono dove trovarli? Se non esistono bisogna inventarli. Se non esistono bisogna educarli.” Sbum vuole offrire a tutta la comunità - educante e non solo - l’occasione di pensare a sé stessa come una di comunità di destino, solidale e planetaria.

INFORMAZIONI E BIGLIETTERIA

Inizio spettacolo Giovedì ore 20.30. Biglietti: Intero € 16; Ridotto (under 14/over 65; cral; convenzioni) € 12; Ridottissimo (studenti universitari e superiori) € 10; Gruppi (min 10 persone) € 8. Prenotazioni allo 0543.722456 | progetti.teatrotestori@elsinor.net | Prevendita su Vivaticket.