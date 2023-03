Lo spettacolo "Fiabe a colori – storie di pace e libertà" fa tappa a Modigliana

"Fiabe a colori – storie di pace e libertà", lo spettacolo con musica dal vivo per bambini dai 4 anni, fa tappa domenica 19 marzo alle ore 17 al Teatro dei Sozofili di Modigliana nell’ambito del progetto a cura di Ater Fondazione. "Le fiabe sono oro che luccica negli occhi dei bambini", introduce Monica Morini del Teatro dell’Orsa. Lo spettacolo sarà presentato nell’ambito del progetto di welfare culturale Sciroppo di teatro a cura di Ater Fondazione, grazie al quale è possibile andare a teatro con la ricetta del pediatra: in decine di Comuni dell’Emilia-Romagna i bambini e le bambine, assieme ai loro accompagnatori, possono andare a teatro con un voucher fornito da pediatri e farmacisti a soli 2 euro a spettacolo.

"Tre storie per ridere in libertà nell’incanto di prati prodigiosi, regni in rivolta, raggi dorati", continua l’autrice e interprete "Un topo, una pecora, due castelli per camminare un tempo senza tempo, dove i bambini hanno diritto alla pace, al gioco, ai pensieri selvatici". "Mozart, Vivaldi, Bach sono compagni di viaggio in un gioco di note che svela paesaggi e personaggi - prosegue -. Le parole, come dice Topo Federico, ci aprono mondi di meraviglia". Fiabe a colori si avvale delle musiche dal vivo di Gaetano Nenna, delle scenografie di Franco Tanzi e della regia di Bernardino Bonzani, che riflette: "In un tempo che ancora vive la frattura insanabile della guerra ci sembra importante parlare di pace. E le fiabe lo fanno accendendo sentieri possibili verso l’altro"