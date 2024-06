Lo spettacolo musicale "Preraffachè?" inaugura gli appuntamenti estivi di "Aperitivo in piazzetta"

Ripartono gli appuntamenti estivi di “Aperitivo in piazzetta”, giovedì 13 giugno alle 19 pall’Antica Piazzetta Pescheria il gruppo musicale teatrale Ululanti del centro Diurno Ulisse dell'Ausl Romagna mette in scena “Preraffachè?”. Un’originale performance tra musica e teatro dedicata alla Grande Mostra “Preraffaelliti. Rinascimento Moderno”, che vede coinvolti una ventina tra attori e musicisti, artisti eclettici dotati di abilità diverse, che ci condurranno in una particolare, coinvolgente e immaginaria visita guidata ai Musei San Domenico. In uno spazio suggestivo del centro storico di Forlì, che a suo tempo accoglieva il mercato del pesce e della carne, si intreccia la storia avvincente di un gruppo di speciali visitatori con la passione per l’arte e la musica che ci accompagneranno alla ri-scoperta di alcuni capolavori esposti nelle sale del San Domenico.

“Preraffachè?” diviene un percorso suggestivo e immersivo tra musica e parole coinvolgendo il pubblico attraverso ricordi anche musicali ed emozionanti letture interpretate. L’evento si propone di offrire al pubblico un’esperienza indimenticabile che trasporterà ognuno in un viaggio creativo tra suoni, colori e sapori.

Lo spettacolo nasce da un percorso formativo ed un’intensa attività di valorizzazione del teatro come strumento educativo, formativo e terapeutico reso possibile dal Progetto Europeo “Dream Theater” Erasmus+Educazione degli adulti che vede come soggetto capofila il Centro Diego Fabbri affiancato dal AUSL della Romagna – DSM di Forlì e il coinvolgimento di altri quattro partner europei: Fundación Intras-Spagna, Asocijacija Kulturanova-Serbia, Landspitali-Islanda e Bielskie Stowarzyszenie Artystyczne TEATR GRODZKI-Polonia.

La scrittua del copione è stata realizzata da Laura Scianalepore e Micaela Mazzoli, mentre la parte musicale è stata curata da Laura Zoli e Antonio Gramentieri, in arte Don Antonio. Durante la serata il pubblico verrà coinvolto anche in un’originale aperitivo richiamando i sapori della nostra terra e alcune suggestioni culinarie dei paesi coinvolti nel progetto. La performance è organizzata dal Centro Diego Fabbri di Forlì e AUSL della Romagna in collaborazione con Incontri Internazionali Diego Fabbri APS, e grazie anche al sostegno della Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì.

Attraverso una serie di laboratori artistici, il centro ha sviluppato in questi anni un percorso inclusivo in cui ogni partecipante indipendentemente dalle proprie abilità si può esprimere liberamente sviluppando il proprio potenziale creativo. L'obiettivo è quello di rompere le barriere che limitano l'accesso all'arte, di favorire l'autostima e l'empowerment dei partecipanti in un clima di condivisione e abbattimento dello stigma. L’ingresso è gratuito e si richiede la prenotazione visto il numero limitato di posti.