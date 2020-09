"Lo Sport fa Centro" a Forlì: spazio a corse, pedalate, esibizioni e food truck

Il centro storico di Forlì si trasforma in una palestra a cielo aperto. Sabato 19 e domenica 20 settembre Piazza Saffi, Piazza Venti Settembre e le zone limitrofe ospitano "Lo Sport fa Centro", una manifestazione all’interno della quale le società e i centri sportivi potranno promuovere i propri corsi sportivi, eseguire dimostrazioni e lezioni tipo di varie discipline e mettersi in vetrina con un proprio stand. Tra le iniziative in programma anche alcune tra quelle cancellate durante il lockdown, come "Cammina Cammina la Salute si avvicina" e "La Salita del Cuore".

"Con il blocco delle attività sportive per oltre due mesi, l’Ascd Forlì Sport e Benessere (Aics, Csi, Endas, Libertas e Uisp), in collaborazione con il Comune di Forlì, vuole dare un’opportunità di visibilità alle società sportive e ai centri sportivi, realizzando una manifestazione che possa dare una spinta alla ripartenza della nuova stagione sportiva", spiega il vicesindaco con delega allo Sport, Daniele Mezzacapo. Il calendario è particolarmente ricco: si comincia sabato alle 15.30, con attività fino alle 22.30. Seguirà una domenica totalmente sportiva, dalle 9.30 fino alle 20 (interruzione per pausa pranzo dalle 12.30 alle 14.30).

In programma anche "Pattini sotto il Campanile", uno spettacolo di pattinaggio artistico; la "Corsa dei monumenti", che toccherà 5 monumenti storici della città e che avrà un percorso di corsa di circa 9 chilometri; una camminata culturale di circa 4 chilometri a tema "Forlì un secolo fa – 1920-2020", con guida a monumenti e siti di interesse storico; Biciclettata Street Art per visitare i murales cittadini con una guida; Gimcana di educazione stradale per bambini (per quest'ultimi due appuntamenti occorre prenotarsi chiamando all'ufficio Unità Sport del Comune o al numero 0543712402 oppure all'associazione "Forlì Sport e Benessere" al numero 3471212432); e il torneo di Mamanet riservato alle mamme.

Spazi sia le discipline più popolari che per quelle di nicchia: scherma, arrampicata, Bmx, parkour e simulatore snowboard, per citarne alcune, e, in collaborazione con il gruppo Mamme AllaRiscossa, saranno presenti laboratori didattici e mercatini per bambini a scopo benefico. Sarà presente anche il Food Park con i truck delle eccellenze culinarie del territorio. Inoltre è partita una sinergia con le associazione Regnoli 41, Slow Food e WellnessWeekend, che realizzeranno in via Regnoli, negli stessi giorni, l'iniziativa Wellness Street con attività di yoga, pilates, cooking show e menù a tema wellness. Sarà riservato un momento per la presentazione degli atleti e delle squadre sportive cittadine alla presenza dell'assessore allo Sport Mezzacapo. L’ingresso sarà libero e gratuito, nei limiti delle disposizioni in tema di contrasto al contagio da Covid-19.