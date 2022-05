Torna la due giorni di sport in piazza Saffi: dal curling al mamanet, ecco "Lo sport fa centro"

Tornano nel cuore di Forlì due giorni di sport e divertimento con la manifestazione "Lo sport fa centro". Sabato 21 e domenica 22 maggio sono tante le iniziative previste, per scoprire moltissimi sport diversi, tra i quali anche il curling. Nella due giorni i Quartieri di Forlì si sfidano nelle Forlimpiadi.

Sabato 21, in Piazza Saffi, i Quartieri si sfidano ad una gara di Curling a pressione, mentre gli studenti delle scuole medie e superiori, dalle 15.30 alle 18.30, si sfidano al Torneo di Calcio Balilla Città di Forlì. Domenica 22, invece, sempre nello stesso orario, il torneo è aperto a tutti i cittadini. L'iscrizione al torneo è obbligatoria e deve essere effettuata entro il 18 maggio a: forlifitnessfun@gmail.com, indicando nome, cognome, età e data di partecipazione. Sempre domenica 22, dalle 10.30 ci sarà anche il Mamanet: le squadre AICS Volley di Mamanet saranno in campo per far conoscere questa disciplina che permette a tutte le mamme, anche chi non ha mai praticato sport, di fare un gioco di squadra, trovarsi insieme ad altre madri, divertirsi ed aiutarsi.

Sabato 21 maggio, con ritrovo e partenza alle ore 10.00 in piazza Saffi, di fronte all'accesso del Palazzo Comunale, Gabriele Zelli condurrà una camminata alla scoperta dei luoghi di Sant'Antonio di Padova a Forlì. Zelli il giorno seguente guiderà invece sulle tracce e alla scoperta dei grandi medici cittadini. Prenotazioni entro il 18 maggio a: forlifitnessfun@gmail.com; 3204322943