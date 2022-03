"Lóm a mêrz": alla Rocca di Castrocaro torna il falò tradizionale, tra battaglie medievali e visite guidate

Domenica 6 marzo, dalle 15:00 alle 19:00, presso la Rocca di Castrocaro si svolgerà l’evento annuale dedicato all’arrivo della bella stagione e al buon raccolto. I partecipanti potranno vedere gli spettacolari combattimenti medievali dei due gruppi Corte di Giovedia e Arpa del Diavolo e, dalle ore 16:00, sarà anche possibile fare una degustazione gratuita di Vin brulé a cura del gruppo alpini di Castrocaro Terme

È alle 16:30 che sarà, invece, acceso il tradizionale falò simbolo di questa festa e della mediazione tra mondo terreno e soprannaturale. L’atmosfera sarà scaldata ulteriormente dai festosi intermezzi musicali del gruppo Doctor Folk. Non è tutto: sarà possibile visitare il castello e il suo museo storico unendosi alle visite guidate del primo castellano del terzo millennio della Rocca di Castrocaro, Elio Caruso. La visita guidata al castello sarà accessibile pagando un biglietto di soli 5€, mentre l’ingresso all’esterno è totalmente gratuito.

Questa festa che si tiene ogni anno nel comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole riprende i tradizionali e antichi riti agresti che si tenevano nelle campagne romagnole, denominati “lóm a mêrz” ovvero, appunto, “i lumi di marzo”. Tali riti, ancora sporadicamente praticati dai contadini della zona, prevedevano di accendere un fuoco nel proprio campo al tramonto degli ultimi tre giorni di febbraio e dei primi tre di marzo. I grandi falò accesi nei poderi romagnoli erano simbolo e celebrazione del termine della “cattiva stagione” invernale e dell’inizio della “buona stagione” primaverile. Era così che, fino a mezzo secolo fa, si inaugurava il mese in cui inizia la primavera con spettacolari fuochi che riempivano tutta la pianura di straordinari “puntini” di luce e magia, attorno ai quali erano solito saltellare i bambini mentre cantavano canzoncine propiziatorie.

INFORMAZIONI UTILI: Proloco di Castrocaro 0543 769541- Ufficio IAT 0543 769631

Entrata gratuita all’esterno - Ingresso di 5€ per la visita al castello e al museo storico.

Per gli ingressi valgono le norme ANTICOVID in vigore il giorno dell’evento