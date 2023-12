Lorenzo Maragoni in "Stand up poetry": doppio appuntamento a Rocca San Casciano e Galeata

Venerdì 8 dicembre al Teatro Italia Rocca S.Casciano e sabato 9 al Teatro Zampighi Galeata alle 21:15 Lorenzo Maragoni in Stand up poetry. E dentro di noi ma anche fuori nel rapporto con l’altro ci porta la irrefrenabile voglia di scrivere versi, di comunicare con la poesia di Lorenzo Maragoni, campione italiano di Poetry slam qui impegnato in uno spettacolo in cui la poesia incontra la comicità dello stand up, in una nuova formula al tempo stesso divertente e poetica lo Stand up poetry appunto.

Informazioni, prenotazioni e campagna abbonamenti 376 1224452. Per prenotazione on line Galeata: https://www.diyticket.it/events/teatro/14037/stand-up-poetry. Abbonamenti on line Rocca https://www.diyticket.it/events/Teatro/A1188/abbonamento-teatro-italia-stagione-2023-2024

Galeata ingresso intero 15 euro ridotto 13 euro. Rocca s.Casciano intero 14 ridotto 12.

'Stand up poetry' è uno spettacolo di poesia, un concerto senza musica, una playlist di pezzi che parlano dell'amore, del lavoro, dell'arte, della stessa poesia. In bilico tra reale e surreale, tra spoken word e stand up comedy, un'ora per scoprire un nuovo modo di fare poesia. Lorenzo Maragoni è nato a Terni e vive a Roma. Dal 2010 lavora come regista, autore e attore con la compagnia Amor Vacui, menzione speciale al Premio Scenario 2017, e collabora con il Teatro Stabile del Veneto, con la Piccionaia di Vicenza e con il Teatro Metastasio di Prato. Tra i suoi maestri teatrali, Massimiliano Civica, Andrea Pennacchi, Giuliana Musso, Lucia Calamaro. Nel 2018 inizia a partecipare al circuito italiano della Lega Italiana Poetry Slam, di cui nel 2019 è finalista nazionale. Nel 2021 risulta vincitore del premio Bologna in Lettere, nella sezione dedicata alla poesia orale e performativa, e nel settembre 2021 si laurea campione nazionale di Slam Poetry.