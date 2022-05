Lorenzo Semprini in concerto a Forlimpopoli: sul palco con il nuovo album "44"

Sabato 14 maggio alle 21,30 sul palco del Circolo Arci Black Sheep di Forlimpopoli salirà Lorenzo Semprini con le canzoni del suo primo album solista "44" che sta riscuotendo consensi unanimi tra gli addetti ai lavori e i tanti appassionati che seguono il leader di 'Miami & the Groovers' da tantissimi anni.

Il concerto sarà in una formazione inedita in duo con la violinista Elisa Semprini (già nella band di Umberto Tozzi, Nashville & Backbones) che contribuirà a rendere alcuni brani come "Adrenalina", "Occhi verdi", "Rimini '85", "Lei aspetta" davvero affascinanti rispetto ad un semplice solo unplugged. In scaletta spazio anche a brani di Francesco De Gregori, rivisitazioni in italiano di Bruce Springsteen, Damien Rice, Gaslight Anthem e molto altro.

Il nuovo disco di Semprini dal titolo “44”, è un progetto discografico contenente dodici tracce che vede la presenza di ben ventidue musicisti con ospiti illustri come Federico Mecozzi, Antonio Gramentieri, Vanessa Peters, Alex Valle, Daniele Tenca, Elisa Semprini, Diego Sapignoli e Riccardo Maccabruni. L’album si muove tra ballate folk di confine come nei brani “Gospel rain” o “Rimini ‘85”, passando per tracce più misteriose come “Equilibrio fragile” e pezzi rock come “Adrenalina” e “Lei aspetta”: un fil rouge caratterizzato da una serie di colori intensi e sonorità sorprendenti.

Ingresso libero, info e prenotazioni: 351 933 2775