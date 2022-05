Musica sotto la torre: il Luca di Luzio Blue’(s) Room Trio al Fuori Misura

Prosegue la rassegna di musica dal vivo che sta animando i giovedì sotto la Torre civica in centro in collaborazione con l’Associazione Jazzlife. Il Fuori Misura Social Food è uno spazio che celebra l'accoglienza in tutte le sue forme, e che incoraggia persone con abilità diverse a sentirsi parte di una comunità più ampia e inclusiva. Dando la possibilità a questi giovani di servire un pasto in tavola si dà loro la possibilità di esprimersi al meglio favorendo, allo stesso tempo, un inserimento nel mondo del lavoro.

A poco più di un anno dall’apertura il locale dà il via a una rassegna di musica dal vivo che vedrà nei giovedì di maggio alcune formazioni jazz, blues alternarsi dando vita a momenti di convivialità che accompagnano le prime serate primaverili.

Giovedì 12 maggio le sonorità blues riscaldano l’atmosfera del locale con il Blue(s) Room Trio del chitarrista Luca di Luzio, una formazione con grande interplay ed energia sullo stile degli organ trio degli anni ’60, che dalle 20.00 scalderà l’atmosfera con sonorità blueseggianti che accompagneranno l’aperitivo del Fuori Misura tra buon vino, cocktails e stuzzicherie fino al calare della sera.

Il trio guidato dal chitarrista versatile Luca di Luzio vede Sam Gambarini all’organo Hammond e Max Ferri alla batteria. Il trio propone il sound dei mitici organ trio anni ’60 che tra brani della tradizione afroamericana e brani originali scritti dal band leader. Un viaggio nel mondo del Jazz contemporaneo dove Funk, Blues, Jazz e Musica Latina si uniscono in un percorso musicale comune.

Il concerto inizia alle 20.00 prenotazione consigliata al numero 3470477398