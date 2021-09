"Lungo la strada di casa mia": Claver Cortesi racconta la storia della sua famiglia e l'eccidio nazifascista

Domenica 3 ottobre 2021, alle ore 16.00, presso Palazzo Morattini, via Armelino 33, Pievequinta di Forlì, verrà presentato il libro "Lungo la strada di casa mia" di Claver Cortesi.

L'autore racconta la storia della sua famiglia e da spazio alla vicenda dell'eccidio del 26 luglio 1944 attuato per rappresaglia dai nazifascisti nei confronti di dieci antifascisti e partigiani in seguito all'uccisione di un soldato tedesco. Insieme all'autore interverrà Gabriele Zelli. Durante il corso del pomeriggio sarà possibile acquistare copia del volume. Il ricavato delle vendite verrà devoluto in beneficenza.

Ingresso libero. Obbligatori il greenpass e la mascherina.

