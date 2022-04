Forlì raccontata attraverso le arti performative: alla Fabbrica delle Candele tornano i laboratori creativi “I luoghi della città”

Prezzo non disponibile

Prendono il via venerdì 8 aprile i laboratori creativi i “Luoghi della città”, il progetto all'interno dei percorsi dedicati a ragazzi e ragazze alla Fabbrica delle Candele di Piazzetta Corbizzi. I luoghi della Città, alla sua terza edizione, è realizzato grazie alla collaborazione tra il Centro Diego Fabbri, gli Incontri Internazionali Diego Fabbri APS, l'Associazione Aiuto Adolescenza APS e l'Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Forlì.

Si tratta di un ricco programma di laboratori creativi ed artistici legati insieme da un grande filo conduttore, i luoghi della città di Forlì, che nei mesi di aprile e maggio vedrà i partecipanti avvicendarsi tra i tanti temi dei linguaggi dello spettacolo come teatro, scrittura creativa, make up artistico musica e audiovisivi per il web.

Proprio questi laboratori, attraverso diverse arti e discipline, avranno tra i loro obiettivi l’esperienza dal vivo e una perormance finale. Il percorso vedrà anche la costruzione di una piattaforma web che rappresenti la città di Forlì vista e vissuta dalle giovani generazioni, progettata, strutturata e realizzata grazie al contributo diretto dei giovani che partecipano al progetto.

Per tutti i laboratori la partecipazione è gratuita. Ciascun laboratorio prevede incontri a cadenza settimanale che si svolgeranno presso la Fabbrica delle Candele e in altri luoghi della città ed è indirizzato a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 15 e i 20 anni. Il calendario dettagliato dei laboratori disponibile su www.centrodiegofabbri.it Per informazioni e iscrzioni: info@centrodiegofabbri.it - 328 2435950 (Whatsapp)