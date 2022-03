Lupi in Appennino: un escursione per scoprire le curiosità su questo animale

Ritrovo al Centro Visite di Santa Sofia , per ,'escursione Luopi in appennino, alle 9 del 19 marzo, per scoprire tante curiosità sulla vita del lupo e sfatare leggende e pregiudizi su questo predatore. Alle ore 10.00 circa spostamento in Campigna con pullman per una escursione in compagnia di una guida ambientale escursionistica nei territori di uno dei branchi di lupo del Parco Nazionale. Termine dell’escursione previsto per le ore 16.00. Rientro a Santa Sofia in pullman previsto per le ore 17.00 circa.



L’iniziativa fa parte del programma “Neve&Natura 2022”, promosso dal Comune di Santa Sofia e dal Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi.

Itinerario dell’escursione:

Parcheggio Burraia – Prati della Burraia – Monte Falco – Sentiero del lupo – Parcheggio Fangacci – Ponticino – Campigna. Lunghezza: circa 9 km. Dislivello in salita: circa 300 m Dislivello in discesa: circa 600 m

Cosa portare: pranzo al sacco, acqua, abbigliamento adatto alla stagione e alla quota di oltre 1500 m, scarponi da trekking impermeabili con la suola scolpita e giacca impermeabile/antivento. L’itinerario e la tempistica potrebbero variare in base alle condizioni meteo.

Obbligo mascherina e controllo del Green Pass in base alla normativa in vigore.

Escursione gratuita a prenotazione obbligatoria entro mercoledì 16 marzo (Al massimo 16 partecipanti).



Per informazioni e prenotazioni:

0543 917912, ladigadiridracoli@atlantide.net