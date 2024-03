Al San Luigi Lupin III

Continua la rassegna Anime&Core della Sala San Luigi con una proiezione imperdibile e unica: il restauro in 4K del primissimo film del maestro Hayao Miyazaki, "Lupin III - Il Castello di Cagliostro", un’opera tutta da riscoprire che torna in sala per la prima volta!



Lupin e il fedele Jigen, hanno scoperto l'esatta provenienza delle banconote false che stanno mettendo in crisi l'economia mondiale: il piccolo paese di Cagliostro, governato da un misterioso conte. Nel castello del conte Cagliostro, un'inespugnabile fortezza di pietra, è rinchiusa anche la bellissima principessa Clarissa. Il perfido conte vuole che la ragazza gli riveli il luogo in cui è custodita la chiave di accesso a un un misterioso tesoro che risale al quindicesimo secolo. Lupin ha deciso di liberare Clarissa, punire Cagliostro e impossessarsi di quelle inestimabili ricchezze. Ma dove c'è lui, c'è sempre l'ispettore Zenigata e dove ci sono soldi, c'è sempre l'ombra di Fujiko. Questa volta, poi, l'Interpol e una banda di ninja dalle unghie a sciabola, si sono dati appuntamento per fermarlo. Ce la farà?



IN PROGRAMMAZIONE:



- lunedì 4 marzo ore 21.00

- martedì 5 marzo ore 21.00



Biglietto intero : euro 10,00

Biglietto ridotto: euro 7,00