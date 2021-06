Lvia Forlì nel mondo presenta un nuovo progetto a Meldola e lo spettacolo "Siam mica qui a farci salvare dai panda" di Michele Dotti

Mercoledì 23 giugno, alle ore 20.45, si terrà in Arena Hesperia a Meldola, lo spettacolo teatrale "Siam mica qui a farci salvare dai panda" di Michele Dotti.

E’ uno spettacolo formativo che -ripercorrendo in modo ironico alcune tappe della vita dell’autore- si avvicina in punta di piedi ai “principi vitali fondamentali” che sono alla base della vita in Natura: ciclicità, diversità, cooperazione e interdipendenza. Questi principi vengono continuamente visti in parallelo alla storia e alla natura umana, andando così a parlare di neuroni specchio, come base biologica dell’empatia e quindi della condivisione e della cooperazione, di diversità di genere e interculturale, di cura come fondamento di ogni progresso, di relazione come cuore della vita e della responsabilità che ne deriva, di impegno e dei frutti che questo può portare, mostrando anche i tanti miglioramenti invisibili a livello sia nazionale che internazionale. Una riflessione ironica e coinvolgente sul cambiamento, sulle emozioni e sull’educazione.

Lo spettacolo, promosso dall'Associazione Lvia Forlì nel Mondo, sarà preceduto dalla presentazione di "Profili", progetto di cooperazione allo sviluppo realizzato da Lvia in Etiopia, finanziato dalla Regione Emilia Romagna e sostenuto dal Comune di Meldola. Per l'occasione interverranno Paolo Vignali, presidente di Lvia Forlì nel Mondo e Jennifer Ruffilli, vicesindaco di Meldola. In caso di maltempo l'evento sarà posticipato al 30 giugno. Per informazioni: 331.2827634.