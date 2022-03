“M’illumino di meno perché sono un ciclista Illuminato”: sui pedali per influire sui cambiamenti climatici

In occasione di "M'illumino di meno", Fiab Forlì, Fridays for future, Parents for future propongono “M’illumino di meno perché sono un viclista Illuminato”: venerdì 11 marzo, alle 18, parte una pedalata che dal centro di Forlì porterà lungo il parco urbano e di nuovo in centro accendendo i fanali delle biciclette. Al termine aperitivo al lume di candela presso il Games Bond di via Francesco Daverio.

Si potrà partecipare a un Trivial Pursuit sull’ambiente, ideato ad hoc, per apprendere le azioni individuali e collettive che potrebbero influire positivamente sui cambiamenti climatici. Sarà questa l’occasione per apprendere in modo anche un po’ ludico le azioni individuali e collettive che potrebbero influire sull’attuale crisi climatica.



Ritrovo in piazza Saffi alle ore 18, arrivo al Games Bond alle ore 19.