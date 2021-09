"Macinare cultura": escursione gratuita al mulino di Castel dell'Alpe

Macinare Cultura – Mulino Biondi (Premilcuore)



Domenica 12 settembre: Escursione al Mulino di Castel dell’Alpe

In occasione di Macinare Cultura, escursione ad anello al Mulino Biondi di Castel dell’Alpe: lunghezza circa 4 km, dislivello 150 m.

Ritrovo alle ore 9.00 presso il Centro Visite di Premilcuore (via Roma 34) e spostamento con i mezzi propri al Rifugio del Gorgolaio.

Percorso: Gorgolaio – Casaccia – Mulino Biondi – Gorgolaio

Escursione gratuita.



Ricordatevi di portare: abbigliamento adatto alla stagione (k-way, scarponcini da trekking, cappello, crema per il sole), acqua, snack.





Per informazioni e prenotazione obbligatoria:Centro Visita di Premilcuore cv.premilcuore@parcoforestecasentinesi.it, Tel. 3534087344

