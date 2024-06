"Macinare Cultura - Festival dei Mulini Storici" torna a Premilcuore alla scoperta del Mulino Biondi

Anche quest’anno l’Amministrazione Comunale di Premilcuore ha dato la propria adesione al Festival dei Mulini Storici “Macinare Cultura”, promosso da ATER Fondazione con la Regione Emilia-Romagna e AIAMS – Associazione Italiana Amici Mulini Storici. L'evento di domenica 23 giugno, presso il Mulino Biondi di Castel dell'Alpe, è il primo appuntamento ospitato dal Comune dell'alta valle del Rabbi.

La giornata avrà inizio alle ore 9.00 con un'escursione adatta a bambini e alle famiglie organizzata dal Centro Visite di Premilcuore e guidata da Salvatore Valente lungo il sentiero che dal Bivacco del Gorgolaio porta all'antico Mulino Biondi (escursione gratuita e su prenotazione, con ritrovo presso il Centro Visita e spostamento con mezzi propri fino al punto di partenza). Dalle 12.30 Pic nic all'aperto con distribuzione di cestini contenenti prodotti tipici del territorio a cura della Pro loco di Premilcuore (costo 7 euro cadauno – su prenotazione).

Dalle ore 14.30 si svolgeranno due laboratori ed attività all'aria aperta: "Le magiche erbe di San Giovanni", una breve passeggiata nei dintorni del mulino per scoprire le piante protagoniste della festa di San Giovanni, tra ritualità, tradizione ed erboristeria moderna e il l'attività dal titolo "Bombe di semi", laboratorio per i più piccoli dedicato all’esplorazione della biodiversità tramite creazione di bombe di semi realizzate con terra ed argilla. Alle ore 16.00, infine, il concerto "Sparatrapp" con Camillo De Felice (voce, tamburello, putipù, kazoo), Elia Ciricillo (voce, chitarra, tamburello, kazoo), Simone Pulvano (tamburelli).

Lo spettacolo coniuga la nuova musica popolare e il cabaret, brevi letture teatrali, realizzate da un quartetto con singolari abiti di scena (camici da infermieri e improbabili apparecchiature mediche) per un intrattenimento tra ballate, tarantelle, gag ad effetto, poesia surreale e ritmi di sicuro coinvolgimento del pubblico.

Per l'escursione e il cestino con prodotti tipici è necessaria la prenotazione contattando il Centro Visita di Premilcuore: Tel. 3534087344 – 05431580655 – e-mail cv.premilcuore@parcoforestecasentinesi.it (aperto dal giovedì alla domenica 9-13 / 15-17). Per l'intero arco del pomeriggio si svolgeranno delle dimostrazioni di disegno e pittura en plein air.

Il festival rappresenta in sintesi un modo originale di vivere l’esperienza musicale, teatrale e di danza e i suoi linguaggi sul territorio, in location singolari e non comunemente pensate per lo svolgersi di spettacoli, però capaci di innescare proprio per questo un cortocircuito emozionale negli spettatori.