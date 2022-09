Macinare Cultura: il Quartetto Saxofollia al mulino di Fiumicello

L’edizione 2022 di “Macinare Cultura” - Festival dei Mulini Storici” organizzato da ATER Fondazione con la Regione Emilia-Romagna e AIAMS – Associazione Italiana Amici Mulini Storici dà appuntamento domenica 11 settembre alle ore 16 in località Fiumicello a Premilcuore nella provincia di Forlì-Cesena, dove i sax del Quartetto Saxofollia - una delle realtà cameristiche più attive e versatili in Italia – attraverseranno con disinvoltura sia il repertorio classico, sia quello jazz, spaziando dallo swing al be-bop.

Un gruppo di strumentisti ben affiatato, un repertorio vario ed accattivante e una tavolozza ricca di sonorità: questi gli elementi che caratterizzano lo spettacolo del quartetto Saxofollia. Il quartetto di sax, tra gli ensemble cameristici, è sicuramente uno dei più versatili e camaleontici, può creare il velluto di un tappeto d’archi o la profondità di un organo e, in un attimo trasformarsi in una sezione ritmica swingante e percussiva. La completezza e la versatilità di un tale impasto sonoro lo rendono una formazione ideale per interpretare differenti generi. Il repertorio del gruppo spazia infatti dalla musica classica al jazz, con brani tratti dal repertorio degli standard, senza tralasciare le arie d’opera o la canzone. Gli arrangiamenti, scritti appositamente per questa formazione, sfruttano al massimo la versatilità dei componenti dell'ensemble in grado di passare facilmente dalla musica scritta all’improvvisazione.

L'ascoltatore si troverà quindi coinvolto in un mondo sonoro poliedrico e spumeggiante, mai ripetitivo e spesso inusuale. Uno spettacolo vario ed accattivante che ci porterà attraverso multiformi atmosfere sonore: dal loggione di un teatro, alla sala cinematografica fino ad un jazz club della 52° strada, passando da Rossini a Puccini fino a Morricone e Dalla, tra gli altri.

Informazioni e contatti

Spettacolo ad ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria

Ufficio Cultura tel. 0543 975428-29 (dal lunedì al venerdì 9-13, martedì e giovedì anche 15-17) - cultura@cultura.galeata.fc.it

Centro Visite tel. 353 408 7344 - cv.premilcuore@parcoforestecasentinesi.it

ATER Fondazione - www.ater.emr.it T. 059 340221

In caso di mal tempo il concerto si terrà presso l’Area feste di Premilcuore.