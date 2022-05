"Maddalena al cinema": con Giulio Antonio Borgatti analizzando Pasolini, Zeffirelli, Gibson

Per il ciclo di incontri “Maria Maddalena: chi era? Teologia, arte, letteratura, cinema, teatro”, l'Associazione Culturale San Mercuriale, organizza per sabato 7 maggio, alle 16,30 in Salone Comunale "Maddalena al cinema. Pasolini, Zeffirelli, Gibson, Ferrara, Bruggemann", a cura del professor Giulio Antonio Borgatti, esperto di Cinema

La relazionedi Borgatti analizzerà, nella prima parte, l'eredità delle interpretazioni deformanti (fraintendimenti, equivoci) della Maddalena nell'opera di tre grandi registi del passato e del presente, cominciando “dal Gesù di Nazareth ieratico e lucano di Zeffirelli, passando per quello scabro e rivoluzionario di Pasolini ne Il Vangelo secondo Matteo, per concludere con il Gesù iperrealista de La Passione di Mel Gibson”: fin qui rappresentazioni della santa come la tradizione l'ha veicolata e interpretata. Nella seconda parte il relatore si concentrerà “su pellicole che solo in senso lato riguardano la vicenda di Gesù: partendo dalla lettura umanizzante di Jesus Christ Superstar che contrappone le ragioni del cuore di Maddalena al razionalismo socialisteggiante di Giuda, per concludere con i lavori di Abel Ferrara e infine, la dolorosa e ambigua figura della cresimanda Maria nel film Kreuzweg (Le stazioni della fede) di Bruggemann”(G.A.B.)

Per prenotare: 0543 29313 - email info@sanmercuriale.it