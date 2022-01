"Made in Romagna" apre la stagione teatrale di Galeata: in arrivo anche Vincenzo Mollica e Peppe Servillo

Parte venerdì 28 gennaio, alle 21:15, con "Made in Romagna" di Cristiano Cavina e Vittorio Bonetti, la stagione teatrale di Galeata per il 2022. La ripresa della stagione di Galeata vede una programmazione varia con scrittori, musicisti, testi classici e di autori contemporanei.

"A garantire quasi come firma sulla qualità della programmazione è Vincenzo Mollica - spiega l'organizzatore della stagione, Giancarlo Dini per Dire Fare sas - che ci racconterà le storie e gli incontri con i grandi di cinema, musica e teatro da Fellini a Mastroianni a Battiato, Andrea Pazienza o Benigni. Al suo fianco Fabio Frizzi e ci sarà quindi la possibilità di ricordare anche l'amato fratello Fabrizio. La parte classica è poi affidata ad un volto noto di teatro e cinema impegnato, il siciliano Enrico Lo Verso che ci porta una riflessione sull'identità scritta dal suo conterraneo Pirandello. Un testo contemporaneo quello presentato da Francesca Mazza ed Angela Malfitano, con le vecchiette in fuga e al tempo stesso alla ricerca di una memoria e una identità perduta. Ma la nostra programmazione è fatta anche di amici : Vittorio Bonetti e Cristiano Cavina ci parlano di Romagna, ma anche di scrittori e musicisti che hanno amato, in uno spettacolo che racconta la Romagna come terra di sogni. Un amico chiude la rassegna, Peppe Servillo, che ospitammo per l'allestimento della tournée nel lontano '97 con gli Avion Travel, residenza fortunata perchè proprio qui concepirono il pezzo che li portò a vincere Sanremo"

Ingresso euro 14, ridotto euro 12

Si applichera' la normativa Covid vigente al momento della programmazione dei singoli spettacoli

Info e prenotazioni : 338 3169741