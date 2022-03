Fatti memorabili di un pianista della Bassa e di un narratore di montagna: a Galeata "Made in Romagna" di Cristiano Cavina e Vittorio Bonetti

Prosegue sabato 26 marzo, alle 21:15, con "Made in Romagna" di Cristiano Cavina e Vittorio Bonetti, la stagione teatrale di Galeata per il 2022. Un recital di musica e parole dove si prevede che il pubblico possa fare richieste sulle canzoni da suonare e sulle storie da raccontare.

Fatti memorabili di un pianista della Bassa e di un narratore di montagna, Vittorio Bonetti e Cristiano Cavina. Bonetti è l’alfiere del pianobar, quello suonato e cantato davvero, Cavina racconta storie per iscritto. Visto che da giovane Cavina non poteva andare ad ascoltarlo alla Festa dell’Unità, perché la nonna, fervente cattolica, gli proibiva di frequentare tutto ciò che era in odore di comunismo, recuperano ora il tempo perduto. E lo fanno raccontando la loro terra e le storie che la popolano usando le passioni di una vita, la musica e le parole.

Vittorio Bonetti e Cristiano Cavina provengono da due mondi diversissimi: il primo è di Alfonsine, in pianura, il secondo di Casola Valsenio, in mezzo agli Appennini. Un pianobar di canzoni e di storie: questa l’immagine che, meglio di tutte, descrive lo spettacolo. "Metteremo in scena dei racconti e delle storie legate alla Romagna, storie sia cantate che raccontate – spiega Cristiano Cavina – sarà una serata divertente, di sicuro noi due sul palco ci divertiremo. Se dovessi trovare un filo conduttore, direi che è uno spettacolo molto legato alle dichiarazioni d’amore tardive. Noi romagnoli abbiamo questa incapacità di staccarci dal passato, anche se il mondo sembra sempre proiettato sul presente. Siamo un po’ come i gamberi, in questo senso, con un occhio guardiamo sempre indietro di noi".

Ingresso euro 14, ridotto euro 12

Si applichera' la normativa Covid vigente al momento della programmazione dei singoli spettacoli

Info e prenotazioni : 338 3169741