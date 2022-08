Meldola: un ciclo di eventi per celebrare il quarto centenario di devozione alla Madonna del Popolo

In occasione del quarto centenario di devozione alla Madonna del Popolo, molti gli appuntamenti per celebrare l'importante ricorrenza a Meldola. Da sabato 20 agosto presso la Chiesina dell'ex ospedale (Via Cavour n.60) è visistabile la mostra “Amarcord" (a cura di Ulderici Giorgia e Paneggi

Stefano) dedicata a manifesti, foto e santini inerenti alla festa della Madonna del Popolo, fino a domenica 4 Settembre.

Sabato 27 sarà la volta di “Meldola Medievale”, serata di spettacoli a tema che si svolgeranno tra: Rocca di Meldola, cittadella medievale e Piazza Felice Orsini, che comprenderanno lo spettacolo “The Tempest" (a cura di Accademia CreAttiva). Si prosegue con la messa delle ore 11:00 nella Chiesa di San Nicolò, presieduta da Don Mauro Petrini, in occasione del suo 50° anniversario di sacerdozio che ricorrerà l’8 Settembre 2022. Infine, lunedì 29 Agosto ore 8:00 in Piazza Felice Orsini, si terrà la Santa Messa Solenne presieduta da Monsignor Erio Castellucci, Arcivescovo di Modena-Nonantola, Vescovo di Carpi e Vicepresidente CEI (la funzione sarà visibile anche in diretta su TeleRomagna, canale 14); a seguire la Solenne processione della Madonna del Popolo per le vie della città.