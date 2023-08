A Meldola si celebra la tradizionale Festa della Madonna del Popolo

Iniziano questa settimana le manifestazioni programmate dalla comunità cristiana cattolica meldolese e dall’amministrazione comunale per l’importante ricorrenza della Festa della Madonna del Popolo. Il calendario prevede mercoledì 23 agosto"Amarcord. Il Rione Rocca": alle ore 17.00 in Galleria Michelacci, ex Chiesina dell'Ospedale, inaugura la mostra fotografica a cura di Aurora Bombacci. La mostra sarà visitabile fino al 3 settembre.

Giovedì 24 agosto si prosegue con la Giornata della Famiglia: alle 20.15 messa con la celebrazione degli anniversari di matrimoniom entre alle 21.15 in Arena Hesperia "Viva gli Sposi", sfilata di abiti da sposi a cura di Lusa Turci ed animata da Endriu. Venerdì 25 è invece la Giornata degli anziani e degli ammalati: alle 16.30 rosario e confessioni, alle17.00 messa per gli anziani e gli ammalati con unzione degli infermi. Alle 17.45 nel loggiato comunale rinfresco per gli anziani e ammalati, mentre alle 21.00 in piazza Felice Orsini tombola con premi della gastronomia nostrana, la serata sarà allietata dalla musica di Endriu.

Sabato 26 agosto dalle ore 9.00 alle ore 12.00 si svolgeranno le confessioni. Alle 17.00 primi vespri animati dai giovani e alle ore 18.00 la messa seguita dal rosario. Alle ore 19.00 presso la Rocca di Meldola si svolgerà l'inaugurazione di Roccambolesca, esposizione di opere artistiche. Alle 19.30 in Arena Hesperia cena solidale e concerto a cura di Nyckelharpa Resonance, il ricavato della cena sarà devoluto alla Casa della Carità di Bertinoro. Saranno presenti il vescovo Mons. Livio Corazza, don Mauro Petrini e il sindaco di Meldola Roberto Cavallucci. Alle ore 21.00 in piazza Orsini grande spettacolo delle Farfalle Luminose seguito da fuoco e circo a cura di Lux Arcana.

Domenica 27 agosto giornata di desta con eventi religiosi e ricreativi. Alle 7.00 lodi mattutine, alle 7.30 messa, alle 9.00 messa presieduta dal vescovo Mons. Livio Corazza, alle11.00 messa presieduta da Don Mauro Petrini con fiorita dei bambini e dei ragazzi. Alle 15.00 in Piazza Orsini è la volta del calciobalilla umano per giovani e adulti e torneo di calciobalilla per ragazzi. Alle 18.00 messa vespertina, alle 19.00 primi vespri solenni seguiti dal rosario. Alle 21.00 in Piazza Orsini grande evento musicale con Moreno Il Biondo.

Lunedì 28 agosto si parte alle 7.00 con le lodi mattutine, alle 8.00 in Piazza Orsini messa solenne presieduta da Mons. Nicolò Anselmi, vescovo di Rimini, al termine della quale seguirà la tradizionale processione religiosa nel borgo con benedizione alla città. Alle 11.00 messa, alle 17.30 vespri solenni e alle 18.00 ancora messa seguita dal rosario.

Alle 19.30 apertura di Roccambolesca, mentre alle 21.00 in piazza Orsini serata con i quiz de Il Cervellone ed i giochi in legno di Nonno Banter. Alle 23.30 spettacolo pirotecnico.

Martedì 29 agosto è la giornata del suffragio, che inizia alle 7.00 con le lodi mattutine, alle 7.30 messa per tutti gli iscritti alla Compagnia della Madonna del Popolo alle 20.15 messa in suffragio dei parroci defunti.