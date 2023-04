“Maestri in abito da lavoro”: quando la storia della musica risponde al richiamo della moda

Tornano gli appuntamenti musicali promossi da Cna Pensionati Forlì-Cesena, con la collaborazione di Magicamente Mozart - Associazione Musicale. L’incontro è previsto mercoledì 5 aprile, alle 17.30, nella Sala Sangiorgi dell’Istituto Musicale “A. Masini” di Forlì (Corso Garibaldi, 98). Parole esplicative ed evocative, immagini commentate e musica pianistica del grande repertorio classico: il musicologo Danilo Faravelli e il pianista Pierluigi di Tella, saranno protagonisti di una serata dedicata a musica, moda e storia.

“Il titolo scelto per questo concerto “Musicisti in abiti da lavoro” è in sintonia con il messaggio che caratterizza da sempre la nostra associazione” - spiega Alvaro Attiani, presidente di CNA Pensionati Forlì-Cesena - “una realtà forte e radicata nel territorio, che valorizza il lavoro e persone e che pone attenzione, anche in questi momenti di straordinaria convivialità, ai messaggi e ai temi proposti, affinché diventino patrimonio di una città e di una intera comunità”.

Al termine sarà offerto un aperitivo presso il Circolo Democratico di Forlì (via P. Maroncelli, 7). Per partecipare all’incontro è possibile contattare Roberta Maraldi: 0543 770145