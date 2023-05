Si apre il Maggio civitellese con un weekend di appuntamenti

Prezzo non disponibile

In occasione del Maggio civitellese e delle celebrazioni per la Beata Vergine della Suasia, una serie di appuntamenti si susseguiranno per tutto il mese di maggio. Ecco il programma della prima settimana di festa: sabato 6, ore 18 al Santuario della Suasia inaugurazione della mostra fotografica "Ricordi del Paese", a cura di Valentina Felice e Sergio Menghetti. A seguire, alle ore 20.45, concerto d'organo, musica operistica e brani sacri di Verdi, Rossini, Mascagni , Mozart e Offembach con il coro lirico "Città di Faenza". Dirige M° Monica Ferrini, Organista M° Pietro Cattaneo.

Domenica 7 maggio, ore 9, partenza dal piazzale del Santuario del trekking con visita guidata agli scavi archeologici del Pantano (Galeata) e al Museo Archeologico Mambrini di Pianetto. Al termine è possibile proseguire sino all'Abbazia di Sant'Ellero con sosta e pranzo al sacco, oppure pranzare presso la Trattoria Pizzeria "Da Piseppo", al prezzo convenzionato di 25 € (previa prenotazione entro il 5 maggio scrivendo su Whatsapp al numero: 3203003810). Livello di difficoltà medio/facile, distanza 7 km, dislivello 272 m. Iscrizione 5€.